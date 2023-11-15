В ДТП с автобусом на севере Индии погибли 38 человек

Автобус упал со склона в северной территории Джамму и Кашмир в Индии, погибли как минимум 38 человек. Об этом пишет Hindustan Times.

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По данным газеты, ЧП произошло в горной местности близ района Дода. Автобус следовал из города Киштвара в Джамму. В пути он съехал с дороги, опрокинувшись вниз по крутому склону почти на 200 м.

Всего в транспортном средстве находились 55 человек, по меньшей мере 38 погибли.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким жертв автокатастрофы. Пострадавшим и семьям погибших выплатят денежные компенсации.

Ранее в Приморье маршрутный автобус врезался в грузовик, пострадали пять человек, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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