СМИ: В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек
7 ноября 202318:12
Пассажирский автобус взорвался в столице Афганистана Кабуле в районе Дашт-е Барчи, сообщает телеканал Tolo News.
Канал ссылается на представителя полиции города Халида Задрана, по словам которого погибли «по меньшей мере семь человек».
«Ещё 20 пострадали при взрыве, которому подвергся автобус», - сообщил телеканал.
Ранее в результате столкновений на границе Афганистана и Пакистана погибли не менее двух человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru