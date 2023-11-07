СМИ: В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек

Пассажирский автобус взорвался в столице Афганистана Кабуле в районе Дашт-е Барчи, сообщает телеканал Tolo News.

Жертвами землетрясения в Афганистане стали 2,4 тысячи человек

Канал ссылается на представителя полиции города Халида Задрана, по словам которого погибли «по меньшей мере семь человек».

«Ещё 20 пострадали при взрыве, которому подвергся автобус», - сообщил телеканал.

Ранее в результате столкновений на границе Афганистана и Пакистана погибли не менее двух человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО:Соцсети
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