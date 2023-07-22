В ДТП с автобусом и КамАЗом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек

Гладков: ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской области кассетными снарядами Аксенов: ВСУ с помощью дронов атаковали различные объекты в Крыму ФСБ: в Подмосковье задержаны 9 сторонников запрещенной в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат» СМИ: 13 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Кабардино-Балкарии МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Крыму