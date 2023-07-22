В ДТП с автобусом и КамАЗом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек
22 июля 202313:21
В Кабардино-Балкарии 12 человек пострадали в серьезном ДТП с автобусом и КамАЗом, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Уточняется, что ДТП произошло в Урванском районе. Из-за лобового столкновения грузовика и автобуса, кабина водителя последнего практически полностью уничтожена.
На данный момент перекрыто движение на участке автодороги «Кавказ» с 471 км по 472 км.
Ранее водитель Porsche протаранил автомобили во время побега от полиции в Екатеринбурге, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru