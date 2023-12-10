В ДТП на 108-м километре МКАД пострадали два ребенка
10 декабря 202321:14
На 108-м километре МКАД столкнулись иномарка и грузовик, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В результате ДТП двое детей получили легкие травмы, они госпитализированы», - заявил источник.
У пострадавших диагностировали ушибы и ссадины. Их жизни ничего не угрожает.
Водитель иномарки и пассажир отказались от госпитализации. Им оказали психологическую помощь.
В пятницу на трассе А-300 в Самарской области столкнулись легковушка и большегруз. Жертвами ДТП стали четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru