В ДТП на 108-м километре МКАД пострадали два ребенка

На 108-м километре МКАД столкнулись иномарка и грузовик, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«В результате ДТП двое детей получили легкие травмы, они госпитализированы», - заявил источник.

У пострадавших диагностировали ушибы и ссадины. Их жизни ничего не угрожает.

Водитель иномарки и пассажир отказались от госпитализации. Им оказали психологическую помощь.

В пятницу на трассе А-300 в Самарской области столкнулись легковушка и большегруз. Жертвами ДТП стали четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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