В ДТП на 108-м километре МКАД пострадали два ребенка

«В результате ДТП двое детей получили легкие травмы, они госпитализированы», - заявил источник.

У пострадавших диагностировали ушибы и ссадины. Их жизни ничего не угрожает.

Водитель иномарки и пассажир отказались от госпитализации. Им оказали психологическую помощь.

В пятницу на трассе А-300 в Самарской области столкнулись легковушка и большегруз. Жертвами ДТП стали четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».

