В ДТП с автобусами в Крыму пострадали три человека
В Крыму в результате столкновения рейсового автобус с микроавтобусом и легковым автомобилем пострадали три человека. ДТП произошло на трассе Симферополь — Алушта — Ялта, сообщает РИА Новости.
«На автодороге Симферополь — Алушта — Ялта произошло ДТП, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит – Симферополь, допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Республике Крым.
Уточняется, что пострадали три человека, ехавшие в рейсовом автобусе, отмечает RT.
Ранее, 24 июня сообщалось о госпитализации двоих подростков, который также пострадали в Крыму в результате ДТП с микроавтобусом.
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