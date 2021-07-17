В ДТП с автобусами в Крыму пострадали три человека

«На автодороге Симферополь — Алушта — Ялта произошло ДТП, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит – Симферополь, допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Республике Крым.

Уточняется, что пострадали три человека, ехавшие в рейсовом автобусе, отмечает RT.

Ранее, 24 июня сообщалось о госпитализации двоих подростков, который также пострадали в Крыму в результате ДТП с микроавтобусом.

