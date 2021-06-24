В Крыму два подростка госпитализированы после ДТП

В Крыму произошло ДТП с микроавтобусом, в результате чего два подростка были госпитализированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, в микроавтобусе на экскурсии находились 19 подростков 16-18 лет. Прокуратура намерена оценить действия перевозчика детей.

Предварительно, авария произошла из-за того, что микроавтобус не уступил дорогу легковому автомобилю, который находился на главной дороге. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок.

