Один человек погиб при ДТП с 16 машинами во Владивостоке

Водитель спецтехники, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, погиб, сообщили в ГУ МВД РФ по Приморскому краю.

По данным правоохранителей, 11 декабря в районе дома № 21 по улице Русской, водитель спецтехники не справился с управлением. В результате крупногабаритная техника протаранила 16 попутных транспортных средств, в том числе пассажирский автобус.

От полученных травм водитель спецтехники скончался. В больницу были доставлены пассажир бетононасоса, а также 14-летний мальчик и его бабушка, которые находились в автобусе. У подростка диагностировали перелом ноги.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

