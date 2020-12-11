Один человек погиб при ДТП с 16 машинами во Владивостоке
Водитель спецтехники, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, погиб, сообщили в ГУ МВД РФ по Приморскому краю.
По данным правоохранителей, 11 декабря в районе дома № 21 по улице Русской, водитель спецтехники не справился с управлением. В результате крупногабаритная техника протаранила 16 попутных транспортных средств, в том числе пассажирский автобус.
От полученных травм водитель спецтехники скончался. В больницу были доставлены пассажир бетононасоса, а также 14-летний мальчик и его бабушка, которые находились в автобусе. У подростка диагностировали перелом ноги.
По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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