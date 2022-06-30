Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле, никто не погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной аварии стало столкновение с бетономешалкой. Отмечается, что происшествие было зарегистрировано около озера Кёйджегиз.

При этом часть туристов получили травмы в результате столкновения. В агентстве уточнили, что экстренные службы были вызваны очевидцами.

Ранее в четверг в Турции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:АвтобусТурцияДТП
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