В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек
25 сентября 201900:22
На трассе в Рязанской области произошло столкновение двух автомобилей, пострадали шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс.
Все пострадавшие, в том числе дети в возрасте 3, 9 и 15 лет, были пассажирами ВАЗ-2115. Пассажиры Toyota Land Cruiser не пострадали. Дети и один из взрослых направлены на обследование в больницу, где им оказывается необходимая помощь.
Обстоятельства аварии расследуются местной транспортной полицией.
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