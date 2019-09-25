В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек

25 сентября 201900:22

На трассе в Рязанской области произошло столкновение двух автомобилей, пострадали шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс.

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Все пострадавшие, в том числе дети в возрасте 3, 9 и 15 лет, были пассажирами ВАЗ-2115. Пассажиры Toyota Land Cruiser не пострадали. Дети и один из взрослых направлены на обследование в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства аварии расследуются местной транспортной полицией.

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