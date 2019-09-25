В ДТП под Рязанью пострадали шесть человек

Все пострадавшие, в том числе дети в возрасте 3, 9 и 15 лет, были пассажирами ВАЗ-2115. Пассажиры Toyota Land Cruiser не пострадали. Дети и один из взрослых направлены на обследование в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства аварии расследуются местной транспортной полицией.

