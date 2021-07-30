В ДТП под Псковом погибли три человека

При столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

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Дорожный инцидент произошел на трассе Р-23 в Плюсском районе Псковской области. Предварительно, столкновение машин было лобовое.

Также в ДТП есть двое пострадавших. Причины аварии устанавливаются.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Псковская ОбластьДТП
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