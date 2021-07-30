В ДТП под Псковом погибли три человека
30 июля 202122:35
При столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Дорожный инцидент произошел на трассе Р-23 в Плюсском районе Псковской области. Предварительно, столкновение машин было лобовое.
Также в ДТП есть двое пострадавших. Причины аварии устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru