Под Нижним Новгородом в ДТП с «ГАЗелью» погибли три человека
24 сентября 202311:58
На трассе М-7 в Нижегородской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автомобилем «ГАЗель», сообщило Министерство здравоохранения региона.
ДТП произошло около 9:40. Пассажирская «ГАЗель» столкнулась в грузовым автомобилем.
Погибли три человека. Пострадали 16 пассажиров, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь.
В пятницу, 22 сентября, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля под Калугой погибли женщина и двое детей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru