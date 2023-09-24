Под Нижним Новгородом в ДТП с «ГАЗелью» погибли три человека

На трассе М-7 в Нижегородской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автомобилем «ГАЗель», сообщило Министерство здравоохранения региона.

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ДТП произошло около 9:40. Пассажирская «ГАЗель» столкнулась в грузовым автомобилем.

Погибли три человека. Пострадали 16 пассажиров, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь.

В пятницу, 22 сентября, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля под Калугой погибли женщина и двое детей, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Нижний НовгородДТП

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