В ДТП на Варшавском шоссе в Москве пострадали четыре человека

На юге Москвы такси врезалось в стоящие на светофоре автомобили, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

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Происшествие произошло в районе дома 37 на Варшавском шоссе. Такси врезалось в автомобили Toyota и Hyundai и загорелось.

От удара одна из иномарок наехала на переходивших дорогу людей. По предварительным данным, пострадали четыре человека - три пешехода и водитель такси.

Накануне в Нелидовском городском округе Тверской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых машин. Водитель и пассажиры одной из легковушек погибли, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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