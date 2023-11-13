В ДТП на Варшавском шоссе в Москве пострадали четыре человека
На юге Москвы такси врезалось в стоящие на светофоре автомобили, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.
Происшествие произошло в районе дома 37 на Варшавском шоссе. Такси врезалось в автомобили Toyota и Hyundai и загорелось.
От удара одна из иномарок наехала на переходивших дорогу людей. По предварительным данным, пострадали четыре человека - три пешехода и водитель такси.
Накануне в Нелидовском городском округе Тверской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых машин. Водитель и пассажиры одной из легковушек погибли, сообщает «Радиоточка НСН».
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