В ДТП на Варшавском шоссе в Москве пострадали четыре человека

Происшествие произошло в районе дома 37 на Варшавском шоссе. Такси врезалось в автомобили Toyota и Hyundai и загорелось.

От удара одна из иномарок наехала на переходивших дорогу людей. По предварительным данным, пострадали четыре человека - три пешехода и водитель такси.

Накануне в Нелидовском городском округе Тверской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых машин. Водитель и пассажиры одной из легковушек погибли, сообщает «Радиоточка НСН».

