Под Калугой пенсионерка перепутала тормоз с газом и въехала в остановку

По предварительной информации, за рулем Audi A4 находилась женщина 1955 года рождения. Она не учла боковой интервал, столкнулось с автомобилем Volkswagen Polo и наехала на остановку общественного транспорта.

В результате инцидента никто не пострадал.

В воскресенье в Нелидовском округе Тверской области столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. Погибли пять человек, сообщает «Радиоточка НСН».

