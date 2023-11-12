Под Калугой пенсионерка перепутала тормоз с газом и въехала в остановку

В Калужской области пенсионерка за рулем перепутала педали тормоза и газа и врезалась в остановку общественного транспорта, сообщило региональное управление МВД.

Под Вологдой в автоаварии пострадали восемь человек

По предварительной информации, за рулем Audi A4 находилась женщина 1955 года рождения. Она не учла боковой интервал, столкнулось с автомобилем Volkswagen Polo и наехала на остановку общественного транспорта.

В результате инцидента никто не пострадал.

В воскресенье в Нелидовском округе Тверской области столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. Погибли пять человек, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПКалужская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры