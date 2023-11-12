Под Калугой пенсионерка перепутала тормоз с газом и въехала в остановку
В Калужской области пенсионерка за рулем перепутала педали тормоза и газа и врезалась в остановку общественного транспорта, сообщило региональное управление МВД.
По предварительной информации, за рулем Audi A4 находилась женщина 1955 года рождения. Она не учла боковой интервал, столкнулось с автомобилем Volkswagen Polo и наехала на остановку общественного транспорта.
В результате инцидента никто не пострадал.
В воскресенье в Нелидовском округе Тверской области столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. Погибли пять человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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