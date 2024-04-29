В ДТП на юге Подмосковья погибли два человека

На трассе А-107 на юге Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека

Машины столкнулись у заправочной станции в районе поселка Михайлово-Ярцевское, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате столкновения погибли двое взрослых. Двое детей пострадали.

В Курганинском районе Кубани 29 апреля произошла автоавария с участием автомобилей Volkswagen Tiguan и Toyota Hiace. В результате столкновения погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТППодмосковье

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