В Дагестане столкнулись грузовик и бензовоз

Авария произошла около 00:40 28 февраля на 245-м км дороги.

«38-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем марки "Renault Magnum 520" с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем "DAF", личность водителя которого не установлена, в результате чего оба автомобиля загорелись», — указали в ведомстве.

Водители обоих автомобилей погибли на месте от полученных тяжких телесных повреждений. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и личность второго погибшего.

Ранее в Москве грузовик с прицепом врезался в автомобиль, остановившийся из-за неисправности, погиб один человек, пишет RT.

