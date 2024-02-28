В Дагестане столкнулись грузовик и бензовоз
Бензовоз и грузовик столкнулись на трассе «Астрахань-Махачкала», погибли два человека. Об этом сообщает МВД Дагестана.
Авария произошла около 00:40 28 февраля на 245-м км дороги.
«38-летний житель Кизлярского района, управляя автомобилем марки "Renault Magnum 520" с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем "DAF", личность водителя которого не установлена, в результате чего оба автомобиля загорелись», — указали в ведомстве.
Водители обоих автомобилей погибли на месте от полученных тяжких телесных повреждений. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и личность второго погибшего.
Ранее в Москве грузовик с прицепом врезался в автомобиль, остановившийся из-за неисправности, погиб один человек, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru