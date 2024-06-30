В ДТП на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье погибли два человека
На автодороге М-1 «Беларусь» в Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
ДТП произошло в11:15 мск на 133-м километре трассы. Водитель легкового автомобиля Škoda не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение. Машина несколько раз перевернулась.
Жертвами аварии стали два человека. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в турецком городе Мерсин в результате ДТП с двумя автобусами погибла россиянка, пострадали 35 человек, передает «Радиоточка НСН».
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