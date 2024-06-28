В Словакии семь человек погибли в ДТП с поездом
Поезд, следовавший из Праги в Будапешт, столкнулся с автобусом на юго-западе Словакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный центр скорой помощи страны.
Инцидент произошел в четверг в районе города Нове-Замки. Как сообщали медики, в результате ЧП погибли шесть человек, не менее пяти пострадали. Позже оперативный центр уточнил, что травмы, «несовместимые с жизнью», получили семеро.
По данным СМИ, все погибшие — пассажиры автобуса.
Ранее в Республике Коми сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск, после ЧП на месте обнаружили тела трех человек, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru