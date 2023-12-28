В ДТП на северо-западе Турции погибли 11 человек

По данным телеканала TRT Haber, ДТП произошло на автомагистрали «Северная Мраморная».

Как отметили в муниципалитете, причиной аварии, предварительно, стал сильный туман.

«Погибших, по последним данным, 11 человек, ранены 57. Туристов, по предварительным данным, среди них нет», — сообщили власти.

Ранее в Индии автобус столкнулся с самосвалом и впоследствии загорелся, погибли 12 человек, пишет «Свободная пресса».

