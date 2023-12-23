Под Ростовом четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Ростовской области, погибли четыре человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ДТП произошло в Кагальницком районе региона около 7 часов утра. Микроавтобус, перевозивший сотрудников местной типографии, следовал из Зернограда в Аксай. На трассе он лоб в лоб столкнулся с иномаркой. Погибли водитель и пассажир маршрутки, а также водитель и пассажир легкового авто.
«Госпитализированы 13 человек, двоим пострадавшим оказывается амбулаторная помощь», – подчеркнул собеседник РЕН ТВ.
На месте ДТП работают экстренные службы, подробности инцидента устанавливаются.
Ранее на 153-м километре трассы «Ростов — Ставрополь» столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик MAN, в результате погибли двое взрослых и дети 2009, 2013 и 2015 годов рождения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru