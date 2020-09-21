В ДТП на Остоженке пострадала преподаватель МГЛУ

После ДТП на Остоженке в первую городскую больницу госпитализирована преподаватель Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Надежда Тухтарова. Об этом сообщили учебном заведении, подчеркнув, что не располагают данными о состоянии женщины, пишет РИА Новости.

Ранее в понедельник, 21 сентября, стало известно, что на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка в центре столицы произошло ДТП. После столкновения двух машин, одну из них отбросило на тротуар, там находились пешеходы. По данным правоохранителей, пострадали минимум два человека.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Infiniti – начинающий певец Эльмин Гулиев. По словам музыканта, он не считает себя виноватым в произошедшем, однако готов оказать помощь пострадавшим, в том числе финансовую, пишет издание «Подъем».

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Между тем, в Рязани 11 сентября произошло столкновение микроавтобуса, везшего пассажиров по маршруту, и легковой машины, в результате ДТП пострадали 7 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Рязанской области.

По данным агентства, автомобиль столкнулся с маршрутным такси на пересечении Московского шоссе и Мервинской улицы. Травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров автобуса, а также водитель и две пассажирки легкового автомобиля.

Всех пострадавших госпитализировали, погибших в ДТП нет.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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