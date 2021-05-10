Семь человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом под Пензой

Грузовая фура врезалась в рейсовый автобус в Пензенской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, автобус шел из Пензы в село Кижеватово Бессоновского района. Столкновение произошло на трассе М-5 "Урал".

По предварительным сведениям, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В результате происшествия семь человек получили травмы.

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Фото: 24.мвд.рф
ТЕГИ:ГрузовикиАвтобусДТППензенская Область
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