Семь человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом под Пензой

Грузовая фура врезалась в рейсовый автобус в Пензенской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, автобус шел из Пензы в село Кижеватово Бессоновского района. Столкновение произошло на трассе М-5 "Урал".

По предварительным сведениям, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В результате происшествия семь человек получили травмы.

