В ДТП на Кубани погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Краснодарском крае, четыре человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МВД.

Отмечается, что авария произошла 23 августа вечером на федеральной трассе «Кавказ» под Армавиром.

По предварительной версии, погибли четыре человека. На месте работают спасатели и следователи. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее 13 августа на Кубани также при столкновении двух машин погибли пять человек.

