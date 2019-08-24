В ДТП на Кубани погибли четыре человека
24 августа00:37
Два легковых автомобиля столкнулись в Краснодарском крае, четыре человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МВД.
Отмечается, что авария произошла 23 августа вечером на федеральной трассе «Кавказ» под Армавиром.
По предварительной версии, погибли четыре человека. На месте работают спасатели и следователи. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее 13 августа на Кубани также при столкновении двух машин погибли пять человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: depositphotos.com
Горячие новости
- В США зафиксирован первый случай смерти от электронных сигарет
- Сотрудники турецкого отеля, где пострадала 12-летняя россиянка, задержаны
- Трамп приказал компаниям США искать альтернативу Китаю
- Республиканцы выпустили ограниченный тираж футболок с Гренландией в составе США
- Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Сочи