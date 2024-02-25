Под Ярославлем в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

На трассе Мышкин - Некоуз в Ярославской области произошло смертельное ДТП с участие микроавтобуса и легкового автомобиля, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Столкновение автомобиля Volkswagen и микроавтобуса Kia произошло около 9:40 мск. Погибли три человека, четверо получили травмы. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

По данным регионального управления Следственного комитета, среди погибших - водитель и пассажир Volkswagen. Пассажиров микроавтобуса доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Москве 22 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля. Пострадали четыре человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПЯрославская Область

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