При столкновении автомобилей в ЛНР погибли два человека
8 декабря 202323:58
В Луганской республике на трассе Луганск — Лисичанск произошло смертельное ДТП, сообщило республиканское МЧС.
Происшествие произошло в районе села Желтое. Жертвами аварии стали два человека, еще семь пострадали.
Трех пассажиров зажало в автомобилях. Им потребовалась помощь спасателей.
В Самарской области в пятницу произошло ДТП с участием кроссовера Hyundai Creta и большегрузного автомобиля. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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- При столкновении автомобилей в ЛНР погибли два человека
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru