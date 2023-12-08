При столкновении автомобилей в ЛНР погибли два человека

В Луганской республике на трассе Луганск — Лисичанск произошло смертельное ДТП, сообщило республиканское МЧС.

В Приморье восемь детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Происшествие произошло в районе села Желтое. Жертвами аварии стали два человека, еще семь пострадали.

Трех пассажиров зажало в автомобилях. Им потребовалась помощь спасателей.

В Самарской области в пятницу произошло ДТП с участием кроссовера Hyundai Creta и большегрузного автомобиля. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПЛНР

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