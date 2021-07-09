12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

По меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Два человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ростовской области

Происшествие случилось около 9:00 в поселке Барановка. Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai Porter, после чего он съехал в кювет.

В момент ДТП в автобусе находились 30 человек, из них пострадали 12. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АвтобусДТПСочи
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