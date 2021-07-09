12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
9 июля 202110:24
По меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Происшествие случилось около 9:00 в поселке Барановка. Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai Porter, после чего он съехал в кювет.
В момент ДТП в автобусе находились 30 человек, из них пострадали 12. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Электричка со школьниками упала в реку в Австрии
- В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГ
- Попова рассказала, откуда россияне привозят штамм «дельта»
- Башкирия по просьбе бизнеса перенесла ужесточение COVID-мер
- Минздрав рассказал, как получить медотвод от вакцинации
- Талибы заявили, что гарантируют соблюдение не противоречащих исламу прав женщин
- 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
- Талибы заявили, что не допустят ИГ в Афганистан
- В Крыму прошли учения с участием ракетно-пушечных комплексов
- Третью вспышку птичьего гриппа за 10 дней зафиксировали в Тюменской области
8 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru