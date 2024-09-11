В Дрездене рухнул в реку участок моста с тротуаром

Участок моста обвалился в реку Эльбу в немецком Дрездене. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на источник в ситуационном центре.

Инцидент произошел ночью 11 сентября.

«Крупная часть моста Каролабрюке в Дрездене обвалилась в Эльбу», — отмечает издание.

Газета уточняет, что обрушилась часть сооружения, на которой находились тротуар и трамвайные пути.

По данным издания Sächsische, речь идет о стометровом участке моста. После обрушения в городе зафиксированы проблемы с теплоснабжением.

Ранее автодорожный мост обрушился в провинции Шэньси в Китае, погибли 11 человек, напоминает 360.ru.

