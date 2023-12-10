В драке на севере Москвы два человека получили ножевые ранения
10 декабря 202317:13
В ходе конфликта на севере Москвы двое мужчин получили ножевые ранения, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Конфликт произошел около 14:50 в торговом центре на Сходненской улице. Четверо мужчин устроили потасовку на бытовой почве.
Два участника драки получили ножевые ранения. Нападавший скрылся с места преступления. Еще одного мужчину задержали сотрудники полиции.
На Угрешской улице на юго-востоке Москвы 6 декабря произошла массовая драка. Пострадали четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru