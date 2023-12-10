В драке на севере Москвы два человека получили ножевые ранения

В ходе конфликта на севере Москвы двое мужчин получили ножевые ранения, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

СМИ: В полицию Петербурга после массовой драки доставили 13 мигрантов

Конфликт произошел около 14:50 в торговом центре на Сходненской улице. Четверо мужчин устроили потасовку на бытовой почве.

Два участника драки получили ножевые ранения. Нападавший скрылся с места преступления. Еще одного мужчину задержали сотрудники полиции.

На Угрешской улице на юго-востоке Москвы 6 декабря произошла массовая драка. Пострадали четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияДракаМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры