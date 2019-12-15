В ДПТ с автобусомв Нижегородской области пострадали 25 человек

В аварии с автобусом, который перевернулся в Нижегородской области, пострадали до 25 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ (двое пострадавших обратились в приемное отделение самостоятельно)», - цитирует источник РИА Новости.

ДТП с нерейсовом автобусом произошло 15 декабря, в воскресенье, около 16:00 (мск) в Балахнинском районе. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск. По данным МВД Нижегородской области, водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус перевернулся, съехав в кювет. По информации полиции и регионального МЧС, в салоне находились от 40 до 49 человек.

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