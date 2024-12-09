В Донецке взорвался внедорожник
9 декабря 202409:38
Автомобиль взорвался в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, ЧП произошло с белым внедорожником Toyota Land Cruiser Prado. Сильнее всего машина повреждена в районе двери водителя.
Как сообщает агентство, в результате ЧП серьезно пострадали два человека.
В ноябре автомобиль взорвался в Севастополе, погиб водитель, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru