В Донецке пропал военный корреспондент из США Бентли
Военный корреспондент из США Рассел Бентли пропал в Донбассе. Об этом сообщило МВД Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, иностранца разыскивает в Донецке отдел полиции №8 по обслуживанию Петровского района.
«Разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 г.р., который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении.
В МВД уточнили, что американцу на вид 60-65 лет, он высокого роста (180-185 см) и плотного телосложения. У Боннера серые глаза, короткие седые волосы и татуировка в виде стрелы на плече. Также в МВД сообщили, что пропавший был одет в черную футболку, брюки и ботинки камуфляжной расцветки, имел при себе зеленую сумку.
Как сообщает ТАСС, Бентли прибыл в Донбасс как доброволец в 2014 году, вступил в ряды ополчения с позывным «Техас» и участвовал в боевых действиях. Известно, что американец ведет Telegram-канал, в котором публикует новости и видео о Донбассе, России и специальной военной операции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного деятеля искусств
- Сотрудника посольства Словении в Москве объявили персоной нон грата
- В Белгороде два человека пострадали при атаке беспилотника
- В аудиокниге Пересильд впервые прозвучат ее письма детям из космоса
- В Донецке пропал военный корреспондент из США Бентли
- На Кубани задержали мужчину, планировавшего передать Украине данные о ВС России
- Посла Словении вызвали в МИД России
- Над Белгородской областью сбили пять БПЛА
- Для реабилитации москвичей используют космические технологии
- В Москве экстренно сел выполнявший рейс из Сочи Airbus A-320
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru