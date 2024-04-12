В Донецке пропал военный корреспондент из США Бентли

Военный корреспондент из США Рассел Бентли пропал в Донбассе. Об этом сообщило МВД Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, иностранца разыскивает в Донецке отдел полиции №8 по обслуживанию Петровского района.

«Разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 г.р., который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении.

В МВД уточнили, что американцу на вид 60-65 лет, он высокого роста (180-185 см) и плотного телосложения. У Боннера серые глаза, короткие седые волосы и татуировка в виде стрелы на плече. Также в МВД сообщили, что пропавший был одет в черную футболку, брюки и ботинки камуфляжной расцветки, имел при себе зеленую сумку.

Как сообщает ТАСС, Бентли прибыл в Донбасс как доброволец в 2014 году, вступил в ряды ополчения с позывным «Техас» и участвовал в боевых действиях. Известно, что американец ведет Telegram-канал, в котором публикует новости и видео о Донбассе, России и специальной военной операции.

