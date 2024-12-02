В Донецке пресекли попытку атаки дрона ВСУ на электроподстанцию

Попытка атаки дрона-камикадзе ВСУ на электрическую подстанцию в Донецке пресечена с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что попытку удара пресекли в Куйбышевском районе города.

«Ударный БПЛА нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса», — уточнили в ФСБ.

За минувшую неделю над Донецком и Макеевкой обнаружили и перехватили 120 украинских БПЛА. Взрывотехники с помощью специальных техсредств отключили органы управления дронов и уничтожили взрывоопасный предмет на месте накладным зарядом.

Между тем средства ПВО в течение ночи уничтожили 15 беспилотников ВСУ над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом, пишет Ura.ru.

