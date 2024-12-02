В Донецке пресекли попытку атаки дрона ВСУ на электроподстанцию
Попытка атаки дрона-камикадзе ВСУ на электрическую подстанцию в Донецке пресечена с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.
Отмечается, что попытку удара пресекли в Куйбышевском районе города.
«Ударный БПЛА нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса», — уточнили в ФСБ.
За минувшую неделю над Донецком и Макеевкой обнаружили и перехватили 120 украинских БПЛА. Взрывотехники с помощью специальных техсредств отключили органы управления дронов и уничтожили взрывоопасный предмет на месте накладным зарядом.
Между тем средства ПВО в течение ночи уничтожили 15 беспилотников ВСУ над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова высмеяла решение Байдена помиловать сына
- В Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиции Джапаридзе
- Юрист Хаминский: Пени за просроченный налог начисляют с 3 декабря
- СМИ: Около ста фанатов погибли в драке на футбольном матче в Гвинее
- СМИ: Асад может принять предложение Эрдогана о нормализации отношений
- В Донецке пресекли попытку атаки дрона ВСУ на электроподстанцию
- Летевший из Томска в Таиланд самолет вынужденно сел в Новосибирске
- Фильм «Приключения Паддингтона 3» возглавил кинопрокат в России и СНГ
- Над территорией России уничтожили 15 украинских беспилотников
- Счета компании блогера Чекалина заблокировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru