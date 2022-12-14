СМИ: в Тбилиси ограбили филиал «Банка Грузии»
Неизвестный совершил вооружённое ограбление филиала «Банка Грузии», сообщает телеканал Rustavi 2.
По данным канала, инцидент произошёл в центре Тбилиси на улице Пекина. Очевидцы рассказывают, что вооружённый злоумышленник в маске ворвался в банк, после чего скрылся.
Телеканал Mtavari Arkhi, в свою очередь, сообщает, что преступник, прежде чем завладеть деньгами, взял в заложники несколько человек.
Ранее в Ливане сотни людей захватили сразу три банка, один из нападавших, угрожая оружием, требовал 24 тысячи долларов, передаёт ОТР.
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