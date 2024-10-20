В Домодедове в ДТП с фурой погибли пять человек
В подмосковном Домодедове на автодороге А-107 в результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Известно, что на 175-м километре трассы столкнулись легковой автомобиль «Лада» и фура «Скания». По данным ведомства, водитель 1999-го года рождения первого авто выехал на встречную полосу. В результате аварии он и его четверо пассажиров скончались.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье после столкновения загорелись две машины.
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