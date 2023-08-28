В доме в Красногорске потушили пожар
28 августа 202314:24
Пожарные потушили огонь на крыше жилого дома в Красногорске, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
«Открытое горение на крыше дома ликвидировано», - заявили спасатели.
Пожар произошел в четырехэтажном доме на Пионерской улице, его общая площадь составила 900 квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru