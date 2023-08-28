В доме в Красногорске потушили пожар

Пожарные потушили огонь на крыше жилого дома в Красногорске, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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«Открытое горение на крыше дома ликвидировано», - заявили спасатели.

Пожар произошел в четырехэтажном доме на Пионерской улице, его общая площадь составила 900 квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КрасногорскПожарные

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