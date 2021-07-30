В ДНР заявили о гибели четырех человек из-за обстрела со стороны Украины

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила о гибели четырех военных в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Полетят «горячие головы». В ЛНР оценили вероятность военного наступления Украины

По данным милиции, украинская армия обстреляла эвакуационный автомобиль, прибывший для транспортировки раненного военного. Согласно заявлению ДНР, украинская сторона в связи с этим была предупреждена о необходимости соблюдения режима тишины.

Всего было выпущено 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат, отметили в милиции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры