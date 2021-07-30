В ДНР заявили о гибели четырех человек из-за обстрела со стороны Украины

По данным милиции, украинская армия обстреляла эвакуационный автомобиль, прибывший для транспортировки раненного военного. Согласно заявлению ДНР, украинская сторона в связи с этим была предупреждена о необходимости соблюдения режима тишины.

Всего было выпущено 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат, отметили в милиции.

