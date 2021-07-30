В ДНР заявили о гибели четырех человек из-за обстрела со стороны Украины
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила о гибели четырех военных в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным милиции, украинская армия обстреляла эвакуационный автомобиль, прибывший для транспортировки раненного военного. Согласно заявлению ДНР, украинская сторона в связи с этим была предупреждена о необходимости соблюдения режима тишины.
Всего было выпущено 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат, отметили в милиции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- В Берлине исключили версию теракта
- Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
- Полиция не исключила версию о теракте после стрельбы в Берлине
- Украинский генерал заявил о возвращении армии в «страшные» 90-е
- В центре Петербурга мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета
- Российские космонавты впервые вошли в модуль «Наука»
- Математики разработали алгоритм для предсказания терактов
- При стрельбе в Берлине ранены четыре человека
- «Победа разума»: Мясников оценил отмену перчаточного режима в столице
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru