В ДНР задержали подозреваемых в расстреле семьи из восьми человек в Макеевке

Ранее администрация Макеевки заявила о расстреле в городе семьи из восьми человек, трое из которых — дети. После ЧП в населенном пункте объявили план-перехват, напоминает «Свободная пресса».

Как отметили в МВД республики, накануне в 21:15 в дежурную часть Червоногвардейского района сообщили об обнаружении восьми тел на территории частного дома. Среди погибших были четверо несовершеннолетних. Злоумышленники также похитили автомобиль Skoda, пишет РИА ФАН.

«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по "горячим следам" задержали троих ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД ЛНР.

В министерстве указали, что действия задержанных подпадают под санкции статьи Уголовного кодекса РФ «Убийство двух и более лиц». Правоохранители продолжают расследование.

