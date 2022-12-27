В ДНР задержали подозреваемых в расстреле семьи из восьми человек в Макеевке
Правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Центр общественных связей МВД ДНР.
Ранее администрация Макеевки заявила о расстреле в городе семьи из восьми человек, трое из которых — дети. После ЧП в населенном пункте объявили план-перехват, напоминает «Свободная пресса».
Как отметили в МВД республики, накануне в 21:15 в дежурную часть Червоногвардейского района сообщили об обнаружении восьми тел на территории частного дома. Среди погибших были четверо несовершеннолетних. Злоумышленники также похитили автомобиль Skoda, пишет РИА ФАН.
«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по "горячим следам" задержали троих ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД ЛНР.
В министерстве указали, что действия задержанных подпадают под санкции статьи Уголовного кодекса РФ «Убийство двух и более лиц». Правоохранители продолжают расследование.
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