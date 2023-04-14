В ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу полиции Мариуполя

В сообщении МВД ДНР говориться, что в операции участвовали сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по ДНР и представители УФСБ по ДНР.

Покушение Москвина было совершено в конце марта 2023 года. Автомобиль полицейского был взорван в нескольких метрах от него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».