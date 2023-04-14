В ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу полиции Мариуполя
14 апреля 202318:39
Силовики задержали на территории Донецкой народной республики подозреваемых в совершении покушения на жизнь начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина.
В сообщении МВД ДНР говориться, что в операции участвовали сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по ДНР и представители УФСБ по ДНР.
Покушение Москвина было совершено в конце марта 2023 года. Автомобиль полицейского был взорван в нескольких метрах от него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru