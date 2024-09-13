В ДНР три человека погибли при ракетном обстреле ВСУ
Украинские войска обстреляли ракетами HIMARS и М30А1 поселок Новотроицкое в Волновахском муниципальном округе Донецкой Народной Республики, три человека погибли. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Вчера, 12 сентября, в 21:15... в результате обстрела производственного участка Новотроицкого рудоуправления... погибли трое мужчин – 1978, 1981 и 1985 г.р.», — написал политик в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что из-за удара также получила повреждения строительная техника.
Ранее украинский дрон атаковал Горловку в ДНР, пострадали три человека, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru