В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в ходе обстрелов
17 февраля 202221:16
В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в ходе обстрелов со стороны Киева, передает РИА Новости.
Отмечается, что пострадавшая женщина является жительницей поселка Старомихайловка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе в конце декабря прошлого года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru