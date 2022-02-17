В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в ходе обстрелов

В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в ходе обстрелов со стороны Киева, передает РИА Новости.

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Отмечается, что пострадавшая женщина является жительницей поселка Старомихайловка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе в конце декабря прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ОбстрелДНР
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