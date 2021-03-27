В ДНР сообщили о минометном обстреле под Донецком

Украинские вооруженные формирования обстреляли село Веселое под Донецком. Об этом заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Четверо украинских военных погибли в результате обстрела в Донбассе

В ДНР отметили, что обстрел был зафиксирован по направлению от контролируемого Киевом населенного пункта Пески. Украинские силовики выпустили шестнадцать 120-миллиметровых мин.

Накануне СЦКК зафиксировал минометный обстрел у поселка Шумы в Донецкой области. В результате погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
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