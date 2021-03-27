В ДНР отметили, что обстрел был зафиксирован по направлению от контролируемого Киевом населенного пункта Пески. Украинские силовики выпустили шестнадцать 120-миллиметровых мин.

Накануне СЦКК зафиксировал минометный обстрел у поселка Шумы в Донецкой области. В результате погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.

