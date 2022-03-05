В Турции заявили, что Эрдоган озвучит Путину предложения Анкары по Украине

Представитель турецкого президента заявил, что Тайип Эрдоган озвучит предложения Анкары по Украине в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам турецкого представителя, Турция получила одобрение союзников Запада, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с РФ.

Как ожидается, президенты поговорят по телефону в ближайшее время.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.



