В Турции заявили, что Эрдоган озвучит Путину предложения Анкары по Украине
Представитель турецкого президента заявил, что Тайип Эрдоган озвучит предложения Анкары по Украине в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам турецкого представителя, Турция получила одобрение союзников Запада, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с РФ.
Как ожидается, президенты поговорят по телефону в ближайшее время.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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