Теракт против представителей органов власти, организованный одним из запрещенных в России украинских формирований, предотвратили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ по региону.

«Предотвращен теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти ДНР. Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований», — указали в ведомстве.

По заданию заказчиков злоумышленница планировала поджечь здание Петровского районного суда в Донецке и затем выехать на Украину для вступления в террористическую организацию. На допросе женщина рассказала, что заранее подготовила тайник с горючими веществами, с помощью которых планировала совершить преступление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб устроить террористический акт на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, напоминает «Свободная пресса».

