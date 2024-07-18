В ДНР предотвратили организованный Украиной теракт
Теракт против представителей органов власти, организованный одним из запрещенных в России украинских формирований, предотвратили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ по региону.
«Предотвращен теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти ДНР. Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований», — указали в ведомстве.
По заданию заказчиков злоумышленница планировала поджечь здание Петровского районного суда в Донецке и затем выехать на Украину для вступления в террористическую организацию. На допросе женщина рассказала, что заранее подготовила тайник с горючими веществами, с помощью которых планировала совершить преступление.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Ранее ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб устроить террористический акт на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, напоминает «Свободная пресса».
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