Несколько человек ранены в результате стрельбы в Гейдельбергском университете

Несколько человек ранены в результате стрельбы в понедельник в университетском кампусе в университете Германии.

Злоумышленник уже мертв, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Один человек погиб в результате стрельбы в Ницце

Агентство отмечает, что нападавший открыл стрельбу в лекционном зале.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаГермания
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