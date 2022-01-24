Несколько человек ранены в результате стрельбы в Гейдельбергском университете
24 января 202216:32
Несколько человек ранены в результате стрельбы в понедельник в университетском кампусе в университете Германии.
Злоумышленник уже мертв, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.
Агентство отмечает, что нападавший открыл стрельбу в лекционном зале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru