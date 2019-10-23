В задержании Билалова в Майами разглядели провокацию

Посольство России в США проверяет подробности задержания в Майами экс-главы «Курортов Северного Кавказа», бывшего вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова. В пресс-службе дипмиссии сообщили, что узнали о задержании россиянина из прессы, однако никакой информации от местных властей получено не было. Соответствующий запрос российское посольство направило в Госдеп, сообщает РИА Новости. Ранее о задержании Билалова иммиграционными службами США в его доме в Майами написала газета Miami Herald.

Не исключил провокации с задержанием россиянина завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

«Вполне возможно, что это провокация, потому что мы видим, как разворачиваются события с ВАДА. Вполне возможно, дистанционно могла вносить изменения в медицинскую базу данных не наша сторона. Хакеры могли осуществить такой процесс. В последнее время мы видим множество провокаций и в отношении государственных деятелей нашей страны, депутатов. Исключать нельзя ничего на фоне противостояния и противодействия. Если уже государственных чиновников ни во что не ставят, то руководителей структур ниже не будут чураться и использовать провокации разного характера», — считает сотрудник Дипакадемии.