В задержании Билалова в Майами разглядели провокацию
Сотрудник Дипакадемии МИД РФ рассказал НСН, почему Посольство России узнает о задержании россиянина в США из прессы.
Посольство России в США проверяет подробности задержания в Майами экс-главы «Курортов Северного Кавказа», бывшего вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова. В пресс-службе дипмиссии сообщили, что узнали о задержании россиянина из прессы, однако никакой информации от местных властей получено не было. Соответствующий запрос российское посольство направило в Госдеп, сообщает РИА Новости. Ранее о задержании Билалова иммиграционными службами США в его доме в Майами написала газета Miami Herald.
Не исключил провокации с задержанием россиянина завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.
«Вполне возможно, что это провокация, потому что мы видим, как разворачиваются события с ВАДА. Вполне возможно, дистанционно могла вносить изменения в медицинскую базу данных не наша сторона. Хакеры могли осуществить такой процесс. В последнее время мы видим множество провокаций и в отношении государственных деятелей нашей страны, депутатов. Исключать нельзя ничего на фоне противостояния и противодействия. Если уже государственных чиновников ни во что не ставят, то руководителей структур ниже не будут чураться и использовать провокации разного характера», — считает сотрудник Дипакадемии.
По словам Сурмы, США по поводу задержания гражданина должны были известить российскую консульскую службу и посольство.
«Консульские работники в этом случае подключаются к процессу и начинается выяснение деталей и оснований задержания. Если этого не делается, то это можно считать нарушением законов и международных соглашений, в том числе и по миграционному законодательству. Если были процедурные нарушения, то российская сторона предъявляет свои аргументы, вплоть до ноты протеста. При необходимости наша сторона может обеспечить юридическое сопровождение дела», — пояснил собеседник НСН.
В России в отношении Ахмеда Билалова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Его имя связано со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Президент РФ Владимир Путин, посетивший в начале 2013 года стройку в Сочи, раскритиковал Билалова, чья компания несла ответственность за проект. После этого бизнесмен лишился постов в компании и ОКР. Завершением строительства олимпийских объектов занимался Сбербанк. Ахмед Билалов и его брат Магомед покинули Россию.
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