В детском саду в Иркутской области 40 человек отравились куриными котлетами

В Иркутской области в детском саду в селе Ербогачен отравились 40 человек, среди которых 35 детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Там отметили, что состояние пострадавших удовлетворительное. Трое детей находятся в больнице, семерых в среду выпишут, остальные – на амбулаторном лечении. У больных обнаружен сальмонеллез.

Следователи ведут проверку после массового отравления в детсаду под Иркутском

По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной отравления могло стать нарушение при приготовлении куриных котлет. Работа детского сада временно приостановлена.

Накануне следователи предъявили обвинение и. о. директора спорткомплекса «Динамо» в Астрахани, где более 30 человек отравились хлором в бассейне, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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