В детском саду в Иркутской области 40 человек отравились куриными котлетами

В Иркутской области в детском саду в селе Ербогачен отравились 40 человек, среди которых 35 детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Там отметили, что состояние пострадавших удовлетворительное. Трое детей находятся в больнице, семерых в среду выпишут, остальные – на амбулаторном лечении. У больных обнаружен сальмонеллез.