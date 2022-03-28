Девушку с ружьем задержали в детском саду в Красноярске
В здании детского сада в Красноярске девушка открыла стрельбу из ружья. По данным регионального главка МВД, гражданка беспрепятственно прошла в здание детского сада №31 с ружьем. Находясь внутри помещения, неизвестная произвела один выстрел в направлении стены. Никто не пострадал.
Как передаёт РИА Новости, заметив произошедшее, один из сотрудников дошкольного учреждения сумел задержать гражданку и удерживать её до приезда сотрудников Росгвардии.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Злоумышленницу доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О мотивах её поступка и принадлежности к данному образовательному учреждению не сообщается. Известно, что она 2002 года рождения.
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