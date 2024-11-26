В деле погибшей в загоне со свиньями школьницы появился подозреваемый

К смерти 17-летней школьницы, тело которой нашли в загоне с животными в селе Ушканка Ужурского района Красноярского края, может быть причастен её сосед. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

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По предварительным данным, 40-летний мужчина был подчинённым отца погибшей. Желая отомстить, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил забить его скот.

Сам мужчина рассказал следователям, что в хозпостройке он обнаружил кормившую животных девушку. Мужчина ударил её по голове и ушёл, а потерявшую сознание школьницу насмерть закусали свиньи.

В настоящее время мужчина, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности, задержан. В случае, если связь его действий с гибелью девушки будет доказана, то статью могут переквалифицировать.

Ранее следователи заявил, что, по предварительным данным, школьницу по голове рогом ударил бык. Девушка потеряла сознание и упала, только после этого на неё напали свиньи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:УбийствоСмертьКрасноярский КрайСледственный Комитет Рф

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