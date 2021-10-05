Франция задержала судно с россиянами на борту
Во французском порту Дюнкерка задержали экипаж судна, на котором было несколько россиянин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России Александра Макогонова.
Пресс-секретарь отметил, что в посольстве получили информацию о задержании экипажа судна и обратились к властям за официальной информацией об этом инциденте.
Французские СМИ ранее передавали, что причиной задержания экипажа стала перевозка моряками тонны кокаина. Всего на борту судна находились 20 человек. Кроме россиян, там были румыны, украинцы, филиппинцы и эфиопы.
По имеющимся сведениям, задержанных перевезли в Париж. Там они предстанут перед судом.
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