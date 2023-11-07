В дагестанском Дербенте поезд насмерть сбил ребенка

В городе Дербенте в результате наезда грузового поезда погиб несовершеннолетний, заявила во вторник пресс-служба местной администрации.

В Москве женщина погибла после падения под поезд метро

Происшествие произошло в 15:31. 15-летний подросток переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что вблизи станции Щербинка в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девочек. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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