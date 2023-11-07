В дагестанском Дербенте поезд насмерть сбил ребенка
7 ноября 202322:27
В городе Дербенте в результате наезда грузового поезда погиб несовершеннолетний, заявила во вторник пресс-служба местной администрации.
Происшествие произошло в 15:31. 15-летний подросток переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.
Ранее сообщалось, что вблизи станции Щербинка в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девочек. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru