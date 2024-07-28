В Дагестане жители около 50 населенных пунктов остались без света

Аварийные отключения коснулись жителей Ахтынского, Кайтагского, Курахского, Лакского и Рутульского районов.

Ранее синоптики прогнозировали в Дагестане сильные ливни, ветер и град. Из-за непогоды без света остались более 60 тысяч человек.

В воскресенье, 28 июля, в Крыму из-за аварии без света остались около пяти тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».





