В Дагестане жители около 50 населенных пунктов остались без света

Из-за аварии на линии электропередач без электроснабжения остались жители почти 50 населенных пунктов Дагестана, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Краснодаре после митинга жителей свет и вода вернулись в дома

Аварийные отключения коснулись жителей Ахтынского, Кайтагского, Курахского, Лакского и Рутульского районов.

Ранее синоптики прогнозировали в Дагестане сильные ливни, ветер и град. Из-за непогоды без света остались более 60 тысяч человек.

В воскресенье, 28 июля, в Крыму из-за аварии без света остались около пяти тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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