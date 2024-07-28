В Дагестане жители около 50 населенных пунктов остались без света
28 июля 202419:21
Из-за аварии на линии электропередач без электроснабжения остались жители почти 50 населенных пунктов Дагестана, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Аварийные отключения коснулись жителей Ахтынского, Кайтагского, Курахского, Лакского и Рутульского районов.
Ранее синоптики прогнозировали в Дагестане сильные ливни, ветер и град. Из-за непогоды без света остались более 60 тысяч человек.
В воскресенье, 28 июля, в Крыму из-за аварии без света остались около пяти тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru